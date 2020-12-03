شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يرفض عرضا مضاعفا من سيجما التشيكي بعد الرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض أحمد الشيخ، لاعب الأهلي الراحل عن صفوف فريقه، عرضاً جديداً من نادى سيجما التشيكى تضمن ضعف الراتب الذى كان سيحصل عليه في العرض الأول، وأرسل النادي التشيكي عرضاً رسمياً للأهلي منذ أيام طلب فيه استعارة الشيخ لمدة موسم ونصف، وهو العرض الذى تم قبوله من الأهلي قبل أن يعلن اللاعب رفضه ليتم فسخ العقد معه فى نهاية الأمر.

وخاطب نادي سيجما أحمد الشيخ مُجدداً لضمه فى صفقة انتقال حر مع مضاعفة الراتب بعد توفير المبلغ الذى كان سيتم دفعه للأهلي، إلا أن اللاعب رفض العرض مُجدداً مفضلاً الاستمرار فى الدوري المصري بالموسم الجديد، وعقد أحمد الشيخ جلسة مع مسئولي الزمالك أمس شهدت توقيعه على عقود مبدئية إلا أنه مازال هناك خلاف حول المقابل المادى، لتدخل عدة أندية أخرى فى المفاوضات أبرزها بيراميدز وسيراميكا.

وتلقى الأهلي عرضاً من بيراميدز لضم أحمد الشيخ قبل رحيله عن النادي إلا أن الإدارة الحمراء رفضت العرض المقدم ليعاود بيراميدز مفاوضاته لضم اللاعب بعد رحيله عن الأهلي، وجاء تدخل الزمالك في الصفقة ليؤجل الإعلان عن وجهة اللاعب وذلك بعد تحفظ اللاعب على العرض المقدم له من أحد الأندية التشيكية.

وأرسل النادى الأهلى القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم إلى اتحاد الكرة ولم تشمل الثلاثى ‏‏«أليو بادجى، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ».، وفى ذات السياق فسخ صالح جمعة لاعب النادى الأهلى عقده مع الأهلى بالتراضى بعد الجلسة التى جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرا لإصابته بفيروس كورونا وقتها إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.