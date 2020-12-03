جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس، 3/12/2020، إذ تقام مبارتان في الدوري السعودي، كما ستكون هناك العديد من المواجهات في بطولة الدوري الأوروبي، ودوري أبطال آسيا.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

تنطلق مباراة أبها والنصر في تمام الساعة الثانية والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة KSA Sports 3 HD.

تنطلق مباراة الهلال والفتح في تمام الساعة الخامسة إلا ثلث مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة KSA Sports 1 HD.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

بيرث جلوري ضد طوكيو وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 8.

شنغهاي شنهوا ضد أولسان هيونداي وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 7.

وتنطلق المباراتان في تمام 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 1 ظهرًا بتوقيت السعودية.

بكين جوان ضد تشيانجراي يونايتد وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 7.

ميلبورن فيكتوري ضد سيئول وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 8.

وتنطلق المباراتان في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

سيفاس سبور ضد فياريال وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 3.

ميلان ضد سيلتك وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 1.

ليل ضد سبارتا براج وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 6.

آيك أثينا ضد سبورتنج براجا وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 4.

ليستر سيتي ضد زوريا لوهانسك وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 5.

جينت ضد سلوفان ليبيرتش وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 12 EN.

سرفينا زفيزدا ضد هوفنهايم وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 7.

لاسك لينز ضد توتنهام هوتسبير وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 2.

رويال انتويرب ضد لودوجوريتس رازجراد وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 10.

سسكا موسكو ضد وولفسبيرجر وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 9.

فينورد روتردام ضد دينامو زغرب وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 8.

وتنطلق المباريات المذكورة في تمام 7:55 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:55 مساءً بتوقيت السعودية.

روما ضد يونج بويز وتُذاع المباراة على قناة .beIN Sports HD 4.

كلوج ضد سسكا صوفيا وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 9.

آرسنال ضد رابيد فيينا وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 1.

مولده ضد دوندالك وتُذاع المباراة على قناة .beIN Sports HD 12 EN

نيس ضد باير ليفركوزن وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 6.

غرناطة ضد بي إس في آيندهوفن وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 8.

إف سي اومونيا نيقوسيا ضد باوك سالونيكا وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 10.

إي زد آلكمار ضد نابولي وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 5.

ريال سوسييداد ضد ريجيكا وتُذاع المباراة على قناة .beIN Sports HD 3

بنفيكا ضد ليخ بوزنان وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 7.

جلاسكو رينجرز ضد ستاندر دو لياج وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

HD 2.

وتنطلق جميع المباريات المذكورة في تمام 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية.