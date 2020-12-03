- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم شاهد صفقة الزمالك الفجرية.. أمير عادل يوقع للأبيض 4 سنوات رسميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وقع الدنماركى أمير عادل صاحب الأصول المصرية والشهير بألكسندر ياكوبسن، فى الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس على عقود انتقاله لصفوف الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة خلال فترة الانتقالات الحالية بعدما اتفق الطرفان علي كافة البنود التعاقدية.
وحسمت لجنة الكرة في الزمالك برئاسة أيمن يونس مصير الصفقة، حيث وقع أمير عادل علي عقود انتقاله للزمالك في جلسة فجرية عقدها مع عبد الحليم علي مدير الكرة.
أمير عادل (1)
أمير عادل (2)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد صفقة الزمالك الفجرية.. أمير عادل يوقع للأبيض 4 سنوات رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.