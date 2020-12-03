شكرا لقرائتكم صالح جمعة يوقع لسيراميكا بعد صرف الزمالك النظر عن ضمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم صالح جمعة، لاعب وسط الأهلى السابق، إلى سيراميكا بعد صرف الزمالك النظر عن التعاقد معه بعد ترشيحه إلى النادى من قبل أحد وكلاء اللاعبين، عقب رحيله عن القلعة الحمراء، حيث دارت مناقشات بين لجنة الكرة بالنادى الأبيض، وكذلك اللجنة التى تدير شئون الزمالك إلى جانب رأى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق ليتم صرف النظر فى النهاية حول التعاقد مع اللاعب.

وأسدل صالح جمعة، الستار على رحلته مع النادي الأهلى، بعد قضاء ما يقرب من 5 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، حيث فسخ اللاعب عقده بالتراضي بعد الجلسة التي جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرًا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.

بدأت رحلة المعلم مع الأهلى في 22 يوليو 2015 وأعلن الأهلي التعاقد مع صالح جمعة بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، مقابل 7 ملايين جنيه لنادى إنبى ورغم أن صالح جمعة قضي خمسة سنوات في الاهلي وهي مدة كبيرة إلا أن تأثيره مع الفريق كان قليل للغاية ولم يترك "بصمات".

وخرج صالح جمعة لرحلة احتراف جديدة لصفوف الفيصلي السعودي معارًا من الأهلي، في موسم 2017 / 2018، ولم تستمر رحلة الاحتراف طويلاً، حيث قضى اللاعب 6 أشهر فقط شارك خلالهم في 8 مباريات و3 بكأس الملك، ثم عاد إلى صفوف المارد الأحمر، شارك صالح جمعة مع الأهلي طوال المدة الماضية في 72 مباراة، سجل خلالهما 12 هدفًا، وصنع 13 آخرين.