شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: صفقة انتقال سيرينو للأهلى تقترب من الفشل بسبب نجم الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن النادب الأهلي يجد صعوبة فى إتمام صفقة الأوروجوانى سيرينو نجم صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بسبب المغالاة المادية من ناديه ،وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :"الأهلى حتى خمسة أيام كان يفاوض صن دوانز لضم سيرينو ولكن بطل جنوب أفريقيا طلب الحصول على 5 مليون دولار نظير إتمام الصفقة وهو رقم كبير جدا من المستحيل أن يدفعه الأهلى".

ويضيف شوبير:"الاهلي بيحاول يخفض المبلغ المطلوب ولو نجح هيتم قيد اللاعب فوراً وإن كنت أرى أن هذا صعب خاصة أن نهاية القيد فى 6 ديسمبر يعنى فاضل ثلاثة أيام فقط وصن دوانز لو أصر على 5 مليون يورو يبقى الصفقة لن تتم سواء حالياً أو فى الشتاء سيخرج اللاعب من حسابات الاهلى نهائياً".

وعن زيزو قال شوبير:" الأهلي لم يدخل فى مفاوضات مع زيزو لاعب الزمالك ، واللاعب مرتبط بعقد مستمر موسمين مع القلعة البيضاء وعقده مفيهوش شروط جزائية وبعض الناس بتحاول تقول الكلام دا داخل الزمالك عشان تثير التوتر داخل القلعة البيضاء بين اللاعبين واللجنة الجديدة".

وعن حسين الشحات قال شوبير:" الأهلى وصله أخطار رسمى من الكاف بإيقاف حسين الشحات مباراتين مع بداية النسخة الجديدة لدوري الابطال ومشاركته فى السوبر الافريقى ، وهذا أمر يقلقنى لان اللائحة بتقول عكس كدا ولازم الاهلى يتأكد من سلامة موقف اللاعب قبل مواجهة السوبر حتى لا ندخل فى دوامات".

يكثف مسئولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم لضم الأورجوياني جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب افريقي لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد. ويرغب الأهلي في ضم مهاجم سوبر قبل غلق باب القيد يوم 6 ديسمبر الجاري في الوقت الذي يكون ضمه على حساب الأنجولي جيرالدو ، وذلك بعد قيد المغربي بدر بانون علي حساب السنغالي اليو بادجي. ورفع الأهلي عرضه لضم سيرينو ل٢ مليون دولار في الوقت الذي اشترط صن داونز في بداية المفاوضات الحصول على 4 ملايين دولار للاستغناء عن سيرينو.