شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى الأهلي لإحالة مروان محسن للدكة بسبب سوء مستواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم صعود الاهلي لنهائي كأس مصر بالفوز الذى على الإتحاد السكندري أول أمس ، الثلاثاء، في نصف نهائي البطولة إلا أن هناك حالة حالة من الغضب الأهلوي ضد مروان محسن مهاجم الفريق بسبب أداؤه المتواضع الذي ظهر عليه هذا الموسم وظهر بشدة في مباراتي الزمالك بنهائي دري أبطال أفريقيا التى حسمها الأحمر بالفوز بهدفين لهدف ثم مباراة الأتحاد السكندري في نصف نهائي الكأس والتي حسمها الأهلي بنفس النتيجة .

وسادت حالة من الغضب بين جماهير بل ومسئولو القلعة الحمراء بسبب مستوى مروان محسن وعدم إستغلال الفرص التى تسنح له في المباريات وبات معها اللاعب بمثابة عبء على الفريق الأهلاوي بجانب غيابه عن التسجيل في المباريات القوية والنهائية.

وطالب كثيرون في الأهلي بضرورة إحالة مروان محسن للدكة والإعتماد عى صلاح محسن العائد لصوف الفريق من فترة إعارة بسموحة وكذلك أحمد ياسر ريان العائد من الجونة من الإعارة هو الأخر ، ويرى الرافضون لمشاركة مروان حسن إنه لابد من الإستغناء عنه في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة إذا أستمر على هذا المستوى السيئ والهزيل والذي لا يليق بمهاجم فريق الاهلي.

فيما مازالت إدارة النادي الاهلي تتفاوض مع نظيرتها في صن داونز الجنوب أفريقي من أجل ضم الأورجوياني جاسون سيرينو لاعب الفريق الجنوب أفريقي الذي يرغب موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر في ضمّه خلال أسرع وقت ..الاهلي كان فتح مفاوضات مع صن داونز خلال مارس الماضي لضم سيرينو لكن النادي الجنوب أفريقي بالغ في طلباته المالية فتعثّرت الصفقة قبل أن يتجدد الحديث مرة أخرى الاسابيع الماضية لكن مازالت المفاوضات غير حاسمة بسبب تردد مسئولو صن داونز في الإستغناء عن اللاعب لحاجتهم له.

أمير توفيق مدير التسويق في الأهلي قال مؤخراً أن خط المفاوضات مع سيرينو مازال مفتوح رافضاً الكشف عن تفاصيل جديدة في الصفقة وأكتفى بالتأكيد على أن اللاعب مُرشح للأهلي.

وتشير المعلومات الواردة من الأهلي إلى أنالأهلي سيُكثّف مفاوضاته مع سيرينو خلال يناير المقبل في ظل تمسك صن داونز باللاعب بجانب رغبة الأهلي في الحصول على مزيداً من الوقت لتسويق الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الحايل من أجل التعاقد مع سيرينو بدلاً منه.

وإستغل موسيماني علاقاته الطيبة بإدارة صن داونز لضم سيرينو بإعتباره كان مدرباً للفريق لمدة 8 سنوات قبل تولي تدريب الاهلي لكن إدارة النادي الجنوب أفريقي طلبت إرجاء الصفقة لحين إشعار أخر وهو ما إحترمته إدارة الاهلي حالياً مع التأكيد على فتح باب التفاوض مع اللاعب وصن داونز مرة أخرى مع إقتراب فترة الإنتقالات الشتوية ، وحصلت إدارة الاهلي على موافقة سيرينو باللعب للأهلي وهو ما سيُسهّل حسم الصفقة في الشتاء لاسيما وأن صن داونز فد يُبدي مرونة وقتها في الإستغناء عن اللاعب.