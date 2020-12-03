شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة فجرية.. أمير عادل يوقع رسميًا للزمالك 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع أمير عادل الدنماركى صاحب الأصول المصرية والشهير بألكسندر ياكوبسن، فى الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس على عقود انتقاله لصفوف الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة خلال فترة الانتقالات الحالية بعدما اتفق الطرفان علي كافة البنود التعاقدية.

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