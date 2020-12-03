شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك "الرحلة الانجح" فى مسيرة أشرف بن شرقى مع الساحرة المستديرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الاخيرة توارد أنباء عن رغبة الدولى المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الزمالك في الرحيل عن القلعة البيضاء عقب خسارة دوري الابطال الافريقى لصالح الأهلى ثم وداع كأس مصر أمام الطلائع ، وثبت لغة الارقام أن رحلة بن شرقى مع الزمالك هى الانجح طوال مسيرته مع الساحرة المستديرة فلقد حصد خلالها ثلاثة بطولات وهو نفس عدد بطولاته مع ثلاثة أندية سابقة لعب لها ، كما أن الفارس الابيض هو أكثر نادى سجل له بن شرقى برصيد 14 هدف وأكثر نادى صنع له أهداف برصيد 10 أهداف.

بدأ بن شرقى رحلته مع الساحرة المستديرة بنادى المغرب الفاسى، واستطاع أن يخطف أنظار إدارة الوداد، فتم التعاقد معه، ليكون أحد أعمدة وداد الأمة ، لعب فى صفوف الوداد وتمكن من صناعة الفارق، إذ توج مع الفريق بدورى أبطال أفريقيا على حساب الأهلى، وبعدها رحل إلى صفوف الهلال السعودي.

لم تكن هذه التجربة ناجحة، ليخرج بعدها على سبيل الإعارة إلى صفوف فريق لانس الفرنسي، وبعدها انتقل إلى نادى الزمالك مطلع هذا الموسم، استطاع بموهبته ومهارته أن يخطف قلوب مشجعى الزمالك، فقدم أداءً رائعًا منذ أن لمست قدماه القلعة البيضاء.

أشرف بن شرقى حصل على 6 بطولات فى مشواره القصير الذى يمتد لما يقرب من 5 مواسم فقط فى كرة القدم، إلا أنه نجح وباقتدار فى وضع اسمه بين الكبار داخل القارة السمراء ، ونفى كريم البلق وكيل أعمال اللاعب الدولي المغربي رغبة اللاعب في رحيله عن صفوف الزمالك أو طلبه لهذا الأمر نهائياً، مؤكداً أن اللاعب لديه مستحقات متأخرة ويريد الحصول عليها فقط.

ورد المغربى أشرف بن شرقى، جناح فريق الزمالك، على الأنباء التى ترددت فى الساعات الأخيرة حول رحيله عن القلعة البيضاء، حيث نشر عبر ستورى حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، قال فيها: "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" صدق الله العظيم.

وقرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 3 أيام، وذلك عقب مباراة طلائع الجيش التى أقيمت مساء الثلاثاء، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات دور نصف نهائى كأس مصر، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك بعد أيام من الهزيمة أمام الأهلى، فى المباراة التى جمعت بينهما فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، الجمعة الماضى، وخسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وتأهل طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه إلى نهائى كأس مصر، بعد فوزه على الزمالك أمس، وذلك بعدما تأهل إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3 / 1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.