شكرا لقرائتكم رغم رحيله.. وليد أزارو يهزم مروان محسن في الأهلى بلغة الأرقام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل مروان محسن مهاجم النادى الأهلى مسلسل أدائه الباهت مع أصحاب الرداء الأحمر رغم تتويج الفريق بدورى الابطال الافريقى على حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف وصعوده لنهائى كأس مصر عقب تخطيه عقبة الاتحاد السكندرى بنفس النتيجة، لتتواصل الانتقادات الجماهيرية للمتحدث الرسمى لخط هجوم المارد الأحمر الذى أثبت غياباً كبيراً فى غالبية المباريات التى قاد فيها الهجوم الاهلاوى.

ورغم قرار إدارة الأهلى ببيع المغربى وليد ازارو مهاجم المارد الاحمر السابق للاتفاق السعودى، إلا أن لغة الارقام تؤكد أن الأسد المغربى خسارة كبيرة خاصة إذا تمت المقارنة بينه وبين مروان محسن المهاجم الحالى، فلقد شارك مروان فى 87 مباراة سجل 22 هدفاً وصنع ستة أهداف فى المقابل شارك وليد ازارو فى 89 مباراة سجل 41 هدفا وصنع 16 هدفا.

ومن جانبه انتقد القناص عماد متعب مهاجم الأهلى السابق، مستوى مروان محسن مهاجم المارد الأحمر الحالى، مؤكدًا أنه يفقد تركيزه كثيرًا ولا يُجيد إنهاء الهجمة وإحراز هدف فى مرمى الخصم، قائلاً: "حتى لو مروان أحرز 3 أهداف فى مرمى الاتحاد السكندرى فى المباراة المقامة حاليًا، الأهلى فى حاجة لمهاجم سوبر يُجيد إنهاء الهجمة، ولا يهدر تلك الفرص المحققة".

تابع متعب فى تصريحاته فى الاستوديو التحليل عبر شاشة "أون تايم سبورتس" أن الأهلى لابد أن يتعاقد مع مهاجم لتدعيم صفوفه، خاصة وإن مروان يستعيد مستواه على فترات متباعدة، كما شدد على ضرورة الاستغناء عن خدمات الأنجولى جيرالدو دا كوستا، لافتًا: "أجانب الأهلى لابد أن يكونوا مميزين، ولابد من رحيله أم استبداله بلاعب آخر".