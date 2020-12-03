عضو مجلس إدارة الزمالك: مرتضى منصور تلقى مليون دولار تبرع من تركي آل الشيخ للنادي ووضعها في الحزينة باسمه

قال هاني شاكر، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إن النادي تلقى هدية من المستشار تركي آل الشيخ على حساب طبيب الفريق بمليون دولار، ثم تم إيداع تلك الأموال في خزينة النادي باسم مرتضي منصور .
وقال هاني شاكر، في تصريحات هاتفية لفضائية "النهار"، "مرتضي منصور خرج علينا بتصريح أنه تبرع بهذه الأموال من جيبه الخاص، ومن حق مرتضي المطالبة بالمستحقات التي أودعها في خزينة النادي، رغم أنها كانت هدية من الخارج لنادي الزمالك ".
وتابع "سيدخل خزينة نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة ما يقرب من 60 مليون جنيه".
وأضاف "في أحد اجتماعات مجلس إدارة الزمالك تناقشوا لمدة أربع ساعات في العديد من الأمور، ثم أتي رئيس المجلس ليتخذ قرارات مختلفة تماما في دقائق".
واختتم: "الحكام كانوا بينزلوا الملعب مش طايقين الزمالك بسبب تصريحات مرتضي منصور".
وفي السياق، تعقد لجنة الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع التونسي فرجاني ساسي خلال الأسبوع المقبل.
ويهدف الاجتماع إلى حسم ملف التجديد للاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن تعاقد اللاعب مع الفريق الأبيض ينتهي بنهاية الموسم الجديد.
ويرغب مسئولو لجنة الكرة في الحصول على توقيع اللاعب على عقود التجديد للفريق الأبيض خلال الجلسة المقبلة، من أجل الحفاظ على استمرار ساسي مع الفريق لفترة جديدة خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالفريق.
جدير بالذكر أن الزمالك يسعى لحسم ملف تجديد عدد من نجومه خلال الفترة الحالية وقبل بدء مباريات الموسم الجديد.
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