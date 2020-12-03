شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشكل لجنة للتجهيز لمئوية الجبلاية ومباراة ودية عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على تشكيل لجنة داخل الجبلاية للتجهيز لمئوية اتحاد الكرة في ديسمبر وتحديداً يوم 3 من نفس الشهر حيث تأسس اتحاد الكرة في عام 1921، وانضم بعدها بعامين إلى الاتحاد الدولي في 1923 ، حيث يبحث مسئولو اللجنة الخماسية عن مباراة ودية أمام أحد المنتخبات العالمية ، أوالتجهيز لمواجهة منتخب يضم نجوم العالم من المعتزلين .

كما تقرر إقامة احتفالية كبري في مئوية الجبلاية لتكريم الرموز الرياضية التي تواجدت في اتحاد الكرة من رؤساء مجالس و أعضاء مروراً بأفضل الموظفين و أيضا تكريم المنتخبات الوطنية و المدربين الكبار الذىن حققو تاريخ مصر الكروي و نجوم الرياضة من اللاعبين و الإعلاميين.

فى سياق مغاير ، تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يخطر فيه اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى بالاستمرار ومد عمل اللجنة حتى 31 يناير المقبل لحين عقد الانتخابات، على أن يتم تقليص عدد أعضاء إلى 3 فقط بدلا من 5 أعضاء ويكون دورهم الإشراف على الانتخابات.