شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب حازم مرسى عن مواجهة الإسماعيلى والمصرى فى افتتاحية الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب حازم مرسى مهاجم الإسماعيلى الشاب عن مباراة الدراويش فى إفتتاحية بطولة الدوري مع المصرى البورسعيدى بسبب الاصابة ، حيث وضع حازم مرسى قدمه فى الجبس، إثر تعرضه لتمزق فى الأربطة والتى سيغيب على إثرها لفترة ، ونجح الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى فى انهاء اجراءات قيد لاعبى القائمة الأولى لدى سجلات اتحاد الكرة، جاء ذلك كإجراء متبع من كافة الأندية، ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الموسم المقبل ، وكان اتحاد الكرة قد قرر مد فترة القيد الأولى حتى 30 نوفمبر المنقضى فيما تنتهى فقرة القيد الثانية والأخيرة يوم 6 ديسمبر الجارى.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .