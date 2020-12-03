شاهد.. خالد بيومي يبكي بعد تعاقد وادي دجلة مع كالديرون

أعلن مساء أمس الأربعاء نادى وادى دجلة عن التعاقد مع المهاجم الكولمبى دييجو كالديرون مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى السابق. وعلق خالد بيومي عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي السابق عبرحسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر " عن إنضمام كالديرون لصفوف وادي دجلة بملصق يبكي بعد فشل عودة اللاعب للاسماعيلي مرة أخري . الإسماعيلي السابق عبرحسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر " عن إنضمام كالديرون لصفوف وادي دجلة بملصق يبكي بعد فشل عودة اللاعب للاسماعيلي مرة أخري . وانضم كالديرون إلي وادى دجلة قادمًا من فريق القادسية الكويتى، والذى لعب فى صفوفه مباشرةً بعد رحيله عن الإسماعيلى. ويسعى نادى وادى دجلة الفترة الحاليو لتدعيم صفوفه استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد .

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