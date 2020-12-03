السوق المصري | الزمالك يعلن التعاقد مع لاعب الصفاقسي السابق

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، عن تعاقده مع المدافع الدولي التونسي أيمن المثلوثي، ليدعم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد 2021/2020.
وذكر النادي المصري عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي، أن المثلوثي وقع على عقد يربطه بالفريق لمدة ثلاثة مواسم، بعد نهاية عقده مع فريقه السابق الصفاقسي.
وكان المثلوثي قد تواجد في مدرجات ملعب “ستاد القاهرة” لحضور المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا والتي جمعت الزمالك بغريمه التقليدي الأهلي يوم الجمعة الماضي، وشهدت فوز الأخير باللقب للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه في المباراة 2 / 1.
وسبق للمثلوثي أن لعب في النادي الرياضي البنزرتي منذ عام 2010 وحتى عام 2016، قبل انضمامه إلى صفوف الصفاقسي.
وعلى المستوى الدولي شارك المثلوثي في 29 مباراة دولية، كما كان ضمن قائمة المنتخب التونسي في بطولتي كأس أمم أفريقيا 2015 و.2017.
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