شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. صالح جمعة ينضم إلى نادي سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي سيراميكا، إتمام صفقة انتقال صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالمادي الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع القلعة الحمراء بالتراضي.

وفسخ النادي الأهلي عقد صالح جمعة، بالتراضي، وذلك عقب الجلسة التي عقدها سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، مع عبدالرحمن مجدي، وكيل اللاعب، لمناقشة مصيره مع الفريق الأول.

وأرسل النادي الأهلي القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم، يوم الاثنين الماضي، إلى اتحاد الكرة، ولم تشمل الثلاثي ‏‏«أليو بادجي، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ».‏

وكتب الحساب الرسمي لنادي سيراميكا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من الليلادي..»المعلم«في سيراميكا كليوباترا».

وكان نادي سيراميكا قد أعلن التعاقد مع محمد حسن لاعب نادي الزمالك، لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتسعى إدارة نادي سيراميكا إلى بناء فريق قوي، يكون قادرا على تحقيق أهداف وطموحات النادي في مشاركته الأولى بالدوري الممتاز.

وتبذل إدارة نادي سيراميكا مجهودات كبيرة لإنهاء كافة الصفقات التي طلبها هيثم شعبان المدير الفني للفريق، والتي اختارها بعناية فائقة على أسس علمية وفنية مدروسة.