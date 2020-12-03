شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: الأهلي لم يكن موفقًا في نهائي القرن.. و«مكسبش الاتحاد كورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن فريقه لم يستحق الخسارة من الأهلي في نصف نهائي بطولة كأس مصر، والتي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وقال حسن في مداخلة هاتفية ببرنامج اللعيب المذاع على قناة «mbc مصر»، إن فريقه تعرض للظلم في اللقاء، خاصة في المخالفة التي ارتكبها أيمن أشرف مع رزاق سيسيه والتي احتسبها محمد معروف حكم المباراة ركلة جزاء قبل أن يعود في قراراه ويحتسبها ركلة حرة مباشرة.

وأضاف أنه طالب حكم المباراة بالذهاب إلى شاشة الفار للتأكد بنفسه من المخالفة ولكنه رفض وهو الأمر الغريب.

وشدد إبراهيم حسن على أن الأهلي لم يكن موفق امام الاتحاد أمس، ولا أمام الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت الجمعة الماضي.