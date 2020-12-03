شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: باتشيكو لن يستمر مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني لكرة القدم، إن إدارة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، لمباراة القمة لم تكن جيدة على الإطلاق.
وأوضح مصطفى في تصريحاته لبرنامج اللعيب المذاع على قناة «mbc مصر»، أن باتشيكو لن يستمر طويلا مع نادي الزمالك، ملمحا إلى رحيله خلال الفترة المقبلة بسبب أخطاؤه الفنية مع الفريق.
وأضاف أنه اعتاد في الفترة الأخيرة على اللعب على الهجمة المرتدة ولكنه غير طريقته امام الأهلي، مشيرا إلى أن نزول كاسونجو بدلا من شيكابالا كان خطأ لانه أحدث خلخلة في الخط الأمامي للفريق.
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