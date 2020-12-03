شكرا لقرائتكم خبر عن لوكا مودريتش: ريال مدريد سيتأهل لدور الـ 16 رغم الهزيمة أمام شاختار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، إنه واثق تماما من تأهل فريقه إلى الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بالرغم من السقوط الملكي أمام فريق شاختار دونيتسك بهدفين دون رد.
وأكد لوكا، في تصريحات أبزرها موقع «ماركا»، لابد أن نتكاتف خلال هذه المرحلة الصعبة حتى نتمكن من عبور المحنة الكروية التي وضعنا أنفسنا فيها، وبالرغم من كل الصعاب التي تواجهنا حاليا في بطولة دوري أبطال أوروبا إلا أنني متأكد من عبورنا في النهاية لدوري الـ 16.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
116,724
-
تعافي
102,949
-
وفيات
6,694
كانت هذه تفاصيل خبر لوكا مودريتش: ريال مدريد سيتأهل لدور الـ 16 رغم الهزيمة أمام شاختار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.