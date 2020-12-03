شكرا لقرائتكم خبر عن لوكا مودريتش: ريال مدريد سيتأهل لدور الـ 16 رغم الهزيمة أمام شاختار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، إنه واثق تماما من تأهل فريقه إلى الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بالرغم من السقوط الملكي أمام فريق شاختار دونيتسك بهدفين دون رد.

وأكد لوكا، في تصريحات أبزرها موقع «ماركا»، لابد أن نتكاتف خلال هذه المرحلة الصعبة حتى نتمكن من عبور المحنة الكروية التي وضعنا أنفسنا فيها، وبالرغم من كل الصعاب التي تواجهنا حاليا في بطولة دوري أبطال أوروبا إلا أنني متأكد من عبورنا في النهاية لدوري الـ 16.