شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر يرشح هداف النجم الساحلي للانضمام إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني لكرة القدم، إدارة الزمالك الحالية بضرورة التفكير في الموافقة على احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق في الفترة المقبلة.
وقال مصطفى في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة «mbc مصر» إن مصطفى محمد قد يجلب لنادي الزمالك مبلغ لا يقل عن 150 مليون جنيه من احترافه، وبالتالي سيتم حل أزمات النادي المالية.
وقال مصطفى أن كريم العريبي مهاجم النجم الساحلي يعد أفضل بديل لمصطفى محمد في حالة رحيله، مشيرا إلى أن الزمالك فريق كبير ولن يقف على رحيل مصطفى محمد أو أي لاعب آخر.
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