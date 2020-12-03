شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه أهلى بنى غازى الليبى وديًا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض اليوم، الخميس، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز مباراته الودية الثالثة، أمام فريق أهلى بنى غازى الليبى، على ستاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس، في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الجديد ومباريات الدوري الممتاز، ومن المقرر أن تقام المباراة فى الخامسة مساء اليوم.

وسبق لبيراميدز أن خاض مباراتين وديتين أمام البنك الأهلي وفاز بهدفين دون مقابل، وسموحة وحقق الفوز كذلك بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن بيراميدز يواجه الإنتاج الحربي في بداية مشواره بالدوري الممتاز، كما ينتظر مواجهة الفائز من هورسييد بطل الصومال والاتحاد الليبي في دور الـ32 الأول من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وظهرت ثمانية وجوه جديدة فى قائمة بيراميدز الأفريقية التى ستخوض منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سيبدأ الفريق السماوى مشواره فى البطولة بمواجهة الفائز من هورسيد الصومالى، والاتحاد الليبى، وسجل بيراميدز قائمته الأفريقية والتى ضمت 8 لاعبين جدد لم يتواجدوا فى قائمة الموسم المنقضى.