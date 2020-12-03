شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب إنبى والمنتخب الأولمبى بقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحمد يوسف، لاعب وسط نادى إنبى والمنتخب الأولمبى، للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى الأمامى، أثناء مشاركته مع فريقه فى المباراة الودية التى جمعت الفريق البترولى ونظيره سموحة، مساء أمس الأربعاء، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت على ملعب بتروسبورت، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى ونجح سموحة فى إحراز هدف التقدم لرفيق كابو بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثانى، ثم نجح إنبى فى تعديل النتيجة بإحراز هدف التعادل، عن طريق رامى صبرى من ركلة جزاء.

وجاءت إصابة أحمد يوسف، لتجعل مسئولى نادى إنبى، يرفضون إعارة اللاعب محمد إسماعيل، إلى صفوف نادى البنك الأهلى، الصاعد حديثًا للدورى الممتاز، وذلك لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل، وتوفير البدائل فى وسط الملعب بالفريق لتعويض غياب أحمد يوسف.

فيما يسعى فريق إنبى، بقيادة حلمى طولان للاستعداد للموسم المقبل، لخوض أولى مباريات فى مسابقة الدورى الممتاز فى النسخة المقبلة، حيث سيواجه نظيره أسوان، فى الجولة الأولى من المسابقة المحلية، ويسعى الفريق للظهور بشكل جيد فى الموسم الجديد، خاصة بعدما أنهى المسابقة فى الموسم المنقضى محتلاً المركز السادس فى جدول الترتيب برصيد 48 نقطة.

ونجح إنبى فى ضم صلاح ريكو، لاعب المقاصة والزمالك السابق، إلى صفوف الفريق البترولى، فى صفقة انتقال حر، وفقًا لما أعلنه ميدو حزين، وكيل اللاعب، الذى نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعت "ريكو" مرتديا قميص الفريق البترولى، ومعه حلمى طولان، المدير الفنى للفريق، أتبعها بتعليق: "رسميًا انضمام صلاح ريكو إلى نادى انبى.. صفقة انتقال حر".

وكان عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، أكد فى تصريحات سابقة، أن مسئولى النادى البترولى، توجهوا بخطاب رسمى إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، من أجل تقديم التماس له للتأكيد على مراعاة عدم إقامة أى مباراة للفريق الأول بدون مشاركة اللاعبين الدوليين عملاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين فرق المسابقة، مضيفًا: "لا يجب فرض الأمر الواقع حيث يشارك أربعة لاعبين من فريق إنبى مع المنتخب الأولمبى وهم لاعب الوسط أحمد يوسف والظهير كريم فؤاد والمدافع أسامة جلال والحارس محمود جاد وجميعهم أساسيون مع فريق البترولى".