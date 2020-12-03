شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو إنبى يحتفلون بعيد ميلاد حلمى طولان فى الملعب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو فريق إنبى بعيد ميلاد حلمى طولان، المدير الفنى للفريق البترولى، الذى أتم عامه الـ 71، حيث إنه من مواليد 30 نوفمبر 1949، وذلك أثناء مباراة الفريق الودية أمام سموحة، والتى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت على ملعب بتروسبورت، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى ونجح سموحة فى إحراز هدف التقدم لرفيق كابو بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثانى، ثم نجح إنبى فى تعديل النتيجة بإحراز هدف التعادل، عن طريق رامى صبرى من ركلة جزاء.

يسعى فريق إنبى، بقيادة حلمى طولان للاستعداد للموسم المقبل، لخوض أولى مباريات فى مسابقة الدورى الممتاز فى النسخة المقبلة، حيث سيواجه نظيره أسوان، فى الجولة الأولى من المسابقة المحلية، ويسعى الفريق للظهور بشكل جيد فى الموسم الجديد، خاصة بعدما أنهى المسابقة فى الموسم المنقضى محتلاً المركز السادس فى جدول الترتيب برصيد 48 نقطة.

ونجح إنبى فى ضم صلاح ريكو، لاعب المقاصة والزمالك السابق، إلى صفوف الفريق البترولى، فى صفقة انتقال حر، وفقًا لما أعلنه ميدو حزين، وكيل اللاعب، الذى نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعت "ريكو" مرتديا قميص الفريق البترولى، ومعه حلمى طولان، المدير الفنى للفريق، أتبعها بتعليق: "رسميا انضمام صلاح ريكو إلى نادى انبى.. صفقة انتقال حر".

وكان عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، أكد فى تصريحات سابقة، أن مسئولى النادى البترولى، توجهوا بخطاب رسمى إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، من أجل تقديم التماس له للتأكيد على مراعاة عدم إقامة أى مباراة للفريق الأول بدون مشاركة اللاعبين الدوليين عملاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين فرق المسابقة، مضيفًا: "لا يجب فرض الأمر الواقع حيث يشارك أربعة لاعبين من فريق إنبى مع المنتخب الأولمبى وهم لاعب الوسط أحمد يوسف والظهير كريم فؤاد والمدافع أسامة جلال والحارس محمود جاد وجميعهم أساسيون مع فريق البترولى".