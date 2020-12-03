سحر عبدالحق: الكرة النسائية أصبحت جاذبة للأندية

أبدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد، والمشرف علي الكرة النسائية، سعادتها البالغة بانتهاء الموسم 2019/2020 بالنسبة للكرة النسائية بنجاح.
وأكدت عبدالحق، أن اللجنة الخماسية تعاونت مع الأندية من أجل استئناف المسابقة بعد التوقف بسبب جائحة "كورونا"موجهة الشكر للأندية وتعاونهم بشكل جيد من أجل استئناف وانهاء المسابقة بهذا الشكل.
وقالت سحر عبد الحق أن الكرة النسائية أصبحت جاذبة للأندية، وان الفترة الأخيرة تلقي الاتحاد طلبات من أندية كبيرة
وذكرت أن، الفترة الأخيرة شهدت تحركات علي نطاق واسع من أجل نشر اللعبة بتوقيع بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لإقامة دوري المدارس والجامعات، وأيضا بروتوكول مع الاتحاد الاسترالي والنرويجي لعمل دورات تدريبية لمدربات كرة القدم النسائية.
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