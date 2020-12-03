شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز على مان يونايتد يحمى عرش «توخيل» في باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديلي ميل» البريطاني، أن فوز باريس سان جيرمان على مانشستر يونايتد مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، أنقذ عرش توماس توخيل، المدير الفني للفريق الباريسي.

وأكد التقرير، أن إدارة باريس سان جيرمان كانت ستقيل المدرب الألماني حال تعثره أمام الشياطين الحمر، ولكن الفوز الذي استطاع تحقيقه الفريق الفرنسي ضمن استمرار توماس توخيل داخل باريس سان جيرمان.