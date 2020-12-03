شكرا لقرائتكم خبر عن «بيريز» يعنف لاعبي ريال مدريد بعد السقوط الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع شبكة «ديفنسا» الإسباني، عن أصعب العبارات التي وجهها فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، للاعبيه عقب السقوط الأوروبي أمام شاختار دونيتسك بهدفين دون رد.

وقال التقرير، إن رئيس النادي الملكي كانت رسالته للاعبيه تحتوى على عبارات قاسية جدا، منها، لقد أضعتم هيبة الفريق في أوروبا.