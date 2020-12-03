شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يكشف خطته لإعادة لقب دوري الأبطال إلى «كامب نو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، عن سعادته بالفوز بثلاثية نظيفة على فرينكفاروزي المجري، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ووفقا لموقع صحيفة «ماركا»، قال كومان: قدمنا شوطا أول رائعا، خلقنا الفرص وسجلنا الأهداف ولعبنا بإيقاع جيد، وسعيد جدا وأتمنى أن نواصل بهذا الأداء في البطولة كي نحصد اللقب الغائب.
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