إبراهميوفيتش يغيب عن لقاء ميلان المصيري أمام سيلتك الأسكتلندي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بطولة الدوري الأوروبي، هي البطولة المفضلة لدى فريق ميلان الإيطالي العملاق، الذي يتصدر الدوري الإيطالي حاليا، والفريق يستطيع العبور إلى الدور التالي حال نجاحه في مباراة اليوم أمام سيلتك الاسكتلندي، حيث تجمع المباراة بين بطلين سابقين للقارة الأوروبية.
ويعود المدرب ستيفانو بيولي لقيادة الفريق من على مقاعد الجهاز الفني بعد تعافيه من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.
ويحتل ميلان المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة خلف ليل الفرنسي ونقطة واحدة أمام سبارتا براغ التشيكي، فيما يتذيل سلتيك المجموعة برصيد نقطة واحدة.
ولا يحتاج ميلان إلى الفوز فقط على سلتيك وإنما أيضا لخسارة سبارتا براغ أمام ليل في المباراة الأخرى بالمجموعة ليتأهل الفريق الإيطالي إلى دور الـ 32 بالمسابقة.
وكانت فرق روما الإيطالي وآرسنال الإنجليزي وليستر سيتي الإنجليزي وهوفنهايم الألماني، تأهلت رسميا إلى دور الـ 32 قبل مباريات الغد.
وإلى جانب ميلان، يستطيع 19 فريقا آخر العبور إلى الأدوار الإقصائية سواء من خلال جولة اليوم أو الجولة السادسة من مباريات دور المجموعات.
ويفتقد ميلان جهود مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش ولكنه يتصدر جدول الدوري الإيطالي، بفارق 5 نقاط أمام منافسه التقليدي العنيد إنتر ميلان ما يجعل الفريق مفعما بالثقة قبل مواجهة سيلتك.
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