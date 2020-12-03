شكرا لقرائتكم خبر عن نجما نابولي ينتصران على كورونا ويعودان للتدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي نابولي الإيطالي، تعافي لاعبين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وقال نابولي في بيان رسمي «خضع السيد هيساج وأمير رحماني لاختبارات كورونا جديدة، وجاءت النتيجة سلبية».

وأضاف البيان: «يمكن للاعبين العودة إلى التدريبات الجماعية مع الفريق الإيطالي، اعتبارا من اليوم».

يذكر أن اللاعبين سيغيبان عن مباراة نابولي ضد ألكمار، غدًا الخميس، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي «يوروباليج».