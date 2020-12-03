شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد بعد رباعية جيرو في إشبيلية: مهاجم من طراز فريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغنى فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي بمهاجمه جيرو الذي سجل رباعية بمفرده في شباك إشبيلية خلال اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء ضمن منافسات الجول الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإنجليزي، إن مهاجم البلوز استطاع تسجيل رباعية بمفرده في شباك إشبيلية مما يؤكد أنه مهاجم من طراز فريد، وسيكون له تأثير كبير خلال بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.