هالاند يغيب عن بوروسيا دورتموند في معركة البوندزليجا لنهاية العام

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند، الأربعاء، إن إرلينج هالاند هداف الفريق سيغيب عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي، بعدما تعرض المهاجم النرويجي البالغ عمره 20 عاما للإصابة خلال التدريبات.
وغاب اللاعب، الذي سجل 16 هدفا في 12 مباراة في دوري أبطال أوروبا، عن تشكيلة فريقه أمام ضيفه لاتسيو ضمن المجموعة السادسة أمس.
وقال مدرب الفريق الألماني في وقت لاحق إن هالاند أصيب في التدريب الثلاثاء، وتبين أن الأمر أكثر خطورة مما كان متوقعا في البداية.
وأبلغ فافر شبكة سكاي سبورتس: «إرلينج لن يخوض أي مباراة حتى بداية يناير. ربما خاض الكثير من المباريات. أصيب خلال التدريب. اعتقدنا في البداية أن الإصابة ليست خطيرة». وسجل هالاند أيضا عشرة أهداف في الدوري الألماني هذا الموسم.
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