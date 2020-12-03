شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يعلق على أنباء رحيله من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أشرف بن شرقي، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت حول رغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء.

وأكد خالد الغندور، الاعلامي بقناة نادي الزمالك أنه تحدث مع بن شرقي وقال له الأخير بالحرف الواحد: «جماهير الزمالك تدعمني حتى في الفترات التي أكون خلالها بعيد عن مستواي المعهود ولن أرحل عن النادي».

وواصل الغندور في نقل تصريحات بن شرقي معه قائلاً: «اللاعب أكد لي أنه لن يخون الزمالك ويرحل في هذا التوقيت وأكد لي أنه مرتبط بتعاقد لموسمين مقبلين مع النادي».

وأنهى الغندور نقل تصريحات النجم المغربي، مؤكداً أن بن شرقي قد أبلغه بمعرفة من يريد إحداث تلك الفتنة بينه وبين جماهير الزمالك.