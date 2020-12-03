شكرا لقرائتكم خبر عن خيمينيز يغيب عن أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب مدافع أتلتيكو مدريد، خوسيه ماريا خيمينيز عن مواجهة بلد الوليد القادمة في الدوري الإسباني السبت، بعد اضطراره للخروج أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال (1-1) بسبب إصابة عضلية في الساق اليسرى.

وتم استبدال خيمينيز في الدقيقة 67 من المباراة الأوروبية الثلاثاء بعد إصابته في الساق اليسرى بعد تشتيت كرة كانت ستمثل هجمة مرتدة لبايرن، وطالب بعدها بالتغيير فورا وتم استبداله بفليبي مونتيرو.

وبعد الخضوع الأربعاء لرنين مغناطيسي، نشر أتلتيكو على موقعه الإلكتروني ما يفيد أنه يعاني من إصابة عضلية، وأنه في انتظار المزيد من التقييم ومعرفة درجة الإصابة.

وعادة ما تحتاج مثل هذه الإصابات لفترة تعافي من 3 أيام إلى أسبوعين، وبالتالي لن يستطيع المدافع اللعب أمام بلد الوليد وسيكون من الصعب اللحاق بالمباراة الأخيرة في دوري الأبطال الأربعاء أمام سالزبورج النمساوي الأسبوع المقبل، التي يحتاج فيها أتلتيكو للفوز أو التعادل للعبور إلى دور الـ 16.