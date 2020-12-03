شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يختتم الموسم بتوزيع جوائز «الأفضل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقام الاتحاد المصري لكرة القدم حفل توزيع جوائز الأفضل في دوري كرة القدم النسائية للموسم الكروي المنقضي 2019/2020، بحضور وإشراف الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد، والمشرف على الكرة النسائية، كما حضر الحفل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد، وعبداللطيف إمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية وعدد من رموز لعبة كرة القدم النسائية.

وتم تسليم درع بطولة الدوري لنادي وادي دجلة بطل الدوري، وتم تكريم فريق كفر سعد صاحب المركز الثاني وفريق الطيران صاحب المركز الثالث، وتم منح كاس اللعب النظيف لنادي المعادي واليخت وكاس الروح الرياضية لنادي الطيران، كما تم تكريم الأندية الخمسة الصاعدة للدوري الممتاز موسم 2020/2021 وهي مركز شباب البرجاية بالمنيا ونادي الهرم ومركز شباب القلعة ومركز شباب أجا ونادي دلفي.

كما قام اتحاد الكرة بدعم الأندية الخمسة ماليا استعدادا للموسم القادم.

وقامت سحر عبدالحق بتكريم كابتن وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج المسئولين عن لجنة الحكام، وتم منح جائز أفضل لاعبة إلى إنجي عطية ومهيرة على، وجائزة أفضل حارسة مرمى إلى فرح سمير، وجائزة أفضل لاعبة صاعدة إلى ندى خالد وجائزة هداف الدوري لنادين غازي.