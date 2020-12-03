شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يصيب خزينة ريال مدريد.. «الملكي» يخسر 300 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسببت جائحة كورونا وتداعياتها في التأثير على الوضع الاقتصادي لريال مدريد خلال الموسم الماضي وموازنة الموسم الجاري، التي شهدت خفضا بـ300 مليون يورو، مع إغلاق العام بفائض 313 ألف يورو.

واجتمع مجلس إدارة ريال مدريد مساء الأربعاء ودعا لاجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية للنادي في 20 ديسمبر/كانون أول من أجل تقديم نتائج موسم 2019/2020 والتصويت على موازنة الموسم الجاري.

ونتج عن الوضع الذي يشهده العالم بسبب جائحة كورونا والتي أثرت على كرة القدم سلبا بشدة، انخفاض عائدات ريال مدريد في الموسم الماضي 13%.

فضلا عن خسارة في العائدات بـ106 ملايين يورو، ومع عدم احتساب 16 مليون يورو تكاليف مرتبطة مباشرة بهذه العائدات، يكون حجم الخسارة 91 مليون يورو. ورغم كل ذلك، أعلن النادي الإسباني في بيان له أنه «في وضع مالي جيد» بفضل وجود «صافي 533 مليون يورو، و125 مليون يورو في الخزانة».

أما بالنسبة لموسم 2020/2021، فهناك توقعات بخسائر عائدات 300 مليون يورو مقارنة بالأعوام السابقة للجائحة. بالمثل، ذكر الريال أن أعمال الإنشاءات في ملعب سانتياجو برنابيو وصلت تكلفتها إلى «113.7 مليون يورو استثمارا تراكميا».

ولتخفيف آثار خسائر العائدات، فقد اتبع النادي «سلسلة من الإجراءات لترشيد الإنفاق».

وتقرر استقطاع 10% من رواتب اللاعبين ومدربي الفرق الأولى في ألعاب كرة القدم والسلة، وكذلك رواتب الإداريين الكبار في مختلف الجهات بالنادي، فضلا عن تقليص «النفقات العملياتية» بـ8%.