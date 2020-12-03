شكرا لقرائتكم هاني شكرى: الزمالك كام مظلوم تسويقيا وهناك مُخالفات مالية "فجَّة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن الزمالك كان مظلوم تسويقيًا قبل ظهور شركة بريزنتيشن، ومع ذلك يمتلك فريق كرة القدم الأفضل في افريقيا حاليًا، وهو "الإنجاز الوحيد" لمجلس الإدارة السابق .

وزاد هاني شكري " :في تصريحات تليفزيونية: "إيقاف مجلس إدارة الزمالك جاء بسبب مُخالفات مالية "فجَّة" ستصدم الكثير عندما يتم الإعلان عنها، ربما اختلفت مع ممدوح عباس في طريقة إدارته للمجلس، لكن لا يُمكن الاختلاف عن مَدَي العشق والحب "الجنوني" الذي يُكنُّه لنادي الزمالك.

وأعلن عضو مجلس إدارة الزمالك السابق":نادي الزمالك مُنذ 2014 حتي 2020 دخل إلي خزانته ما يقرب من 3 مليار جنيه.

وقال هاني شكري " :الحُكام كانوا بينزلوا الملعب "مش طايقين الزمالك" بسبب مرتضي منصور، وما يقرب من 60 مليون جنيه ستدخل خزينة نادي الزمالك خلال الأيام المُقبلة.

وكشف عضو مجلس إدارة الزمالك السابق" :قيمة "سور نادي الزمالك" تزيد عن 2 مليار جنيه.

واعترف" :الزمالك مَنَح خالد بوطيب 865 ألف جنيه في كل "دقيقة" لعبها مع النادي، والزمالك صرف علي فريق الكرة في آخر 6 سنوات مليار و313 مليون جنيه.

وختم عضو مجلس إدارة الزمالك السابق" :مع كامل احترامي للجميع، الزمالك يمتلك كفاءات أعلي من أي نادي آخر "إن تم منحهم الفرصة".