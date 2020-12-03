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جدة - عمرو شويل موعد نهائي كاس مصر 2020



يستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل في نهائي كأس مصر، والذي صعد إليه المارد الأحمر بعد التغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 2 / 1، بينما صعد الفريق العسكري للمباراة النهائية بعد إقصاء الزمالك والفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف.

الأهلى يكثف مفاوضاته لضم الأورجويانى جاستن سيرينو



يكثف مسئولو النادى الأهلى من مفاوضاتهم لضم الأورجويانى جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب افريقى لتدعيم الهجوم الأحمر فى الموسم الجديد.

ويرغب الأهلى فى ضم مهاجم سوبر قبل غلق باب القيد يوم 6 ديسمبر الجارى فى الوقت الذى يكون ضمه على حساب الأنجولى جيرالدو، وذلك بعد قيد المغربى بدر بانون على حساب السنغالى اليو بادجي. ورفع الأهلى عرضه لضم سيرينو لـ2 مليون دولار فى الوقت الذى اشترط صن داونز فى بداية المفاوضات الحصول على 4 ملايين دولار للاستغناء عن سيرينو.

وتلقى النادى الأهلى خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التى جرت عقب انتهاء مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الزمالك فى الـ27 من نوفمبر الماضي، وأكد «كاف» فى خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسرى اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دورى أبطال إفريقيا 2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب فى المشاركة بشكل طبيعى فى مباراة السوبر الإفريقى المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربي.

فى الوقت الذى وقع أحمد الشيخ على عقود مبدئية للانتقال للزمالك بداية من الموسم الجديد، ورغم اقتراب اللاعب من اللعب لبيراميدز فى الموسم الجديد إلا أن الشيخ تلقى مكالمة هاتفيه من أحد أعضاء لجنة الكرة الجديدة بالزمالك أكد له الأخير خلالها حاجة الفريق الأبيض لجهوده.

رسميا.. الأهلي يواجه طلائع الجيش في نهائي كأس مصر ببرج العرب



تلقي النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بنقل المباراة النهائية في كأس مصر، المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساء السبت المقبل بين الأهلي وطلائع الجيش إلى استاد الجيش ببرج العرب.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه أمس الثلاثاء على الاتحاد السكندري، في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، سجلهما محمد مجدي أفشة وحمدي فتحي، بينما تأهل طلائع الجيش بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/1.

من ناحية أخرى، يجرى لاعبو فريق الأهلى مسحة طبية غداً الخميس للكشف عن فيروس كورونا، وذلك تنفيذا للبروتوكول الطبى المُتبع قبل المباريات الرسمية بـ48 ساعة، ويترقب الأهلى نتجة مسحة خماسى الفريق المُصاب بكورونا وهو المالى ديانج ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام.

وليد سليمان أثار حالة من الدهشة فى الأهلى فبعدما تحوّلت عينة الأولى من إيجابية إلى سلبية يوم السبت الماضى وحضر اللاعب الحفل الذى أقامته إدارة النادى مساء السبت بمقر الجزيرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها اللاعب يوم الأحد الماضى إيجابية لتؤكد إصابته بالفيروس مرة أخرى رغم أنه كان قد تماثل للشفاء منه بعدما حرمه من نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى فاز فيه الأهلى على الزمالك بهدفين لهدف الجمعة الماضى.

الأهلي يبدأ اتصالات مع كاف للحصول على مكافأة التتويج بدوري أبطال افريقيا



بدأ مسئولو النادي الأهلي الاتصالات مع نظراؤه في الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" من أجل الحصول على مكافأة الفوز بدوري أبطال أفريقيا والتي تبلغ مليوني و500 ألف دولار حيث فاتحت إدارة الاهلي نظيرتها في الكاف خلال إتصالات هاتفية تمت في الساعات الماضية للحصول على مكافأة البطولة التى حسمها الأهلي لصالحه للمرة التاسعة في التاريخ بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف مساء الجمعة الماضي بإستاد القاهرة.

من ناحية أخرى ، يجرى لاعبو فريق الأهلى مسحة طبية غداً الخميس للكشف عن فيروس كورونا، وذلك تنفيذا للبروتوكول الطبى المُتبع قبل المباريات الرسمية بـ48 ساعة، ويترقب الأهلى نتجة مسحة خماسى الفريق المُصاب بكورونا وهو المالى ديانج ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام.

وليد سليمان أثار حالة من الدهشة فى الأهلى فبعدما تحوّلت عينة الأولى من إيجابية إلى سلبية يوم السبت الماضى وحضر اللاعب الحفل الذى أقامته إدارة النادى مساء السبت بمقر الجزيرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها اللاعب يوم الأحد الماضى إيجابية لتؤكد إصابته بالفيروس مرة أخرى رغم أنه كان قد تماثل للشفاء منه بعدما حرمه من نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى فاز فيه الأهلى على الزمالك بهدفين لهدف الجمعة الماضى.