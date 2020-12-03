شكرا لقرائتكم طارق مصطفى: باتشيكو سيرحل عن الزمالك وبيع مصطفى محمد الحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق مصطفي المدرب العام للمنتخب الوطني، ونجم الزمالك الأسبق، أن الزمالك كان الأفضل فى نهائى دورى أبطال إفريقيا ولكن التوفيق غاب عن الفريق، مضيفا لاعبو الزمالك قدموا مجهودات مضاعفة فى نهائى القرن ويوجد لاعبين تخطوا ال 20 كيلو مما أثر عليهم فى مباراة الجيش.

وأضاف فى تصريحات تلفزيوينة إدارة باتشيكو لنهائى القرن لم تعجبنى وباتشيكو سيرحل عن الزمالك قريبا، مضيفا كنت رافض عودة كاسونجو فى الزمالك ومستواه لا يؤهله للفرق الكبيرة وخروج شيكابالا كان الأسوء فى المباراة

وواصل تصريحاته قائلا من يصدر حالة الاحباط للجماهر حاقدين بسبب عدم عملهم فى النادى ، مضيفا لازم الزمالك يفكر فى بيع مصطفى محمد لحل أزماته المالية لاعب يساوى 200 مليون يحل مشكلات ساسي وبن شرقي

وأكمل أتمنى أن أكون ضمن الجهاز الفنى لجوزيه مورينيو ، مضيفا أن أكبر خسارة لنادى الزمالك الموسم الحالى كانت برحيل مجلس الإدارة.

وتوقع أن أكثر صفقة ستكون مؤثرة الموسم المقبل رمضان صبحي ، متمنيا احتراف جميع اللاعبين المصريين ليكون منتخب مصر جميعهم محترفين ، مؤكدا أن تدريب الزمالك شرف كبير ولكن تدريب منتخب مصر شرف كبير