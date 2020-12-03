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جدة - عمرو شويل موعد نهائي كأس مصر 2020، تلقي النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بنقل المباراة النهائية في كأس مصر، المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساء السبت المقبل بين الأهلي وطلائع الجيش إلى استاد الجيش ببرج العرب.
موعد نهائي كأس مصر 2020
موعد نهائي كأس مصر 2020 وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه أمس الثلاثاء على الاتحاد السكندري، في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، سجلهما محمد مجدي أفشة وحمدي فتحي، بينما تأهل طلائع الجيش بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/1.
من ناحية أخرى، يجرى لاعبو فريق الأهلى مسحة طبية غداً الخميس للكشف عن فيروس كورونا، وذلك تنفيذا للبروتوكول الطبى المُتبع قبل المباريات الرسمية بـ48 ساعة، ويترقب الأهلى نتجة مسحة خماسى الفريق المُصاب بكورونا وهو المالى ديانج ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام.
موعد نهائي كأس مصر 2020
موعد نهائي كأس مصر 2020 وليد سليمان أثار حالة من الدهشة فى الأهلى فبعدما تحوّلت عينة الأولى من إيجابية إلى سلبية يوم السبت الماضى وحضر اللاعب الحفل الذى أقامته إدارة النادى مساء السبت بمقر الجزيرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها اللاعب يوم الأحد الماضى إيجابية لتؤكد إصابته بالفيروس مرة أخرى رغم أنه كان قد تماثل للشفاء منه بعدما حرمه من نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى فاز فيه الأهلى على الزمالك بهدفين لهدف الجمعة الماضى.
موعد نهائي كأس مصر 2020وفاز الأهلى على الاتحاد السكندرى، أمس الثلاثاء، بهدفين لهدف فى نصف نهائى كأس مصر ويلعب مع طلائع الجيش مساء السبت المقبل باستاد القاهرة فى نهائى الكأس بعدما أطاح الطلائع بالزمالك من نصف النهائى بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف.
موعد نهائي كأس مصر 2020
ضرب فريقا الأهلى وطلائع الجيش موعدًا فى نهائى بطولة كأس مصر، لموسم 2019 / 2020 بعد أن تأهل الطلائع على حساب الزمالك وحقق الفوز بنتيجة 3 / 1، وتأهل المارد الأحمر على حساب الاتحاد السكندرى بعد تحقيق الفوز بنتيجة 2 / 1.
الأهلى والطلائع سيتواجهان فى الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى الكأس، والذى سبق وحصده الفريق الأحمر 36 مرة، فيما تأهل الطلائع للمرة الأولى فى تاريخه للنهائى، ويطمح فى تحقيق انجاز بالتتويج على حساب الأهلى.
موعد نهائي كأس مصر 2020
كما تأكدت مواجهة الأهلي لفريق طلائع الجيش في مباراتين الأول بنهائى كأس مصر يوم السبت المقبل، والمباراة الثانية في السوبر المصري والمقرر إقامتها بين الدورين للدوري الممتاز والتى لم يتم تحديد موعدها النهائي بعد.
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