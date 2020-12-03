شكرا لقرائتكم أحمد العطار: الأجواء في مصر ستساعد على نجاح مونديال اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد العطار، نجم كرة اليد السابق للزمالك ومنتخب مصر، أن استضافة مصر لبطولة كأس العالم حدث كبير جدا.
وقال العطار فى تصريحات تلفزيوينة : "الأجواء في مصر ستساعد على حضور المشجعين ونجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد".
وعن بدايته: "شقيقي سبب في ممارستي لعبة كرة اليد بعدما بدأت في الكرة الطائرة، كما تلقيت العديد من العروض عندما كنت لاعبا لكن باب الاحتراف كان مغلقا في هذا التوقيت".
وأتم: "كأس العالم لكرة اليد فرصة جيدة لمنتخب مصر خاصة أنه يملك العديد من اللاعبين المميزين".
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