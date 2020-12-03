شكرا لقرائتكم عضو الزمالك السابق يكشف عن وضع مليون دولار باسم مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن الزمالك تلقَّي هدية من تركي آل الشيخ علي حساب طبيب الفريق بقيمة مليون دولار، ثم تم إيداع تلك الأموال في خزينة النادي باسم مرتضي منصور

وأضاف شكري أنه من حق مرتضي منصور حاليًا المطالبة المستحقات التي أودعها في خزينة النادي رغم أنها كانت هدية من الخارج لنادي الزمالك.

وكشف أنه في أحد اجتماعات مجلس إدارة الزمالك تناقشوا لمُدة أربع ساعات في العديد من الأمور، ثم أتي رئيس المجلس ليتخذ قرارات مختلفة تمامًا في دقائق.

وتابع عضو مجلس إدارة الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية" :أزمات مرتضي منصور "الشخصية" مع ممدوح عباس تسبَّبت في ضرر اقتصادي كبير لنادي الزمالك.

وأكمل هاني شكري " :ممدوح عباس أبلغ مُحاميه بإيقاف المُطالبة بأمواله عقب قرار إيقاف مجلس إدارة الزمالك.