شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يعلن التعاقد مع المهاجم الكولومبي دييجو كالديرون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مسئولو نادي وادي دجلة التعاقد مع المهاجم الكولومبي دييجو كالديرون، مهاجم فريق الإسماعيلى الفيصلى السعودى السابق، لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث عرضت الصفحة الرسمية للنادي عبر الفيس بوك صور اللاعب الكولومبى بقميص غزلان وادي دجلة،

وكان أحد وكلاء اللاعبين عرض علي مسئولى نادى الزمالك كالديرون لضمه خلال فترة الانتقالات الحالية لتدعيم صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل، إلا أن وادي دجلة أنهى الصفقة لصالحه، في صفقة انتقال حر نتيجة فسخ اللاعب تعاقده مع فريقه السابق.



دييجو كالديرون



كالديرون

كان وادى دجلة نجح فى التعاقد مع مسعد عوض حارس مرمى أسون بعد سداد قيمة الشرط الجزائى "مليون جنيه"، وضم صلاح أمين مهاجم مصر المقاصة، والتونسى إيهاب المباركى ظهير أيمن فريق الترجى والذى وقع عقود مع دجلة لمدة 3 سنوات فى صفقة انتقال حر، وجورجينيو، الجناح المهاجم لمنتخب غينيا بيساو وفريق لودوجورتس رازجراد البلغاري، لمدة موسمين، ورضا عبد العال جناح فريق بنى سويف لمدة 3 مواسم مقبلة، وأحمد ميهوب الشهير بـ"خليفة محمد الشناوى" حارس مرمى نادى اطسا وسمسطا السابق بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، كما تم التعاقد مع أحمد مجدى باك رايت الإنتاج الحربى لمدة سنتين فى صفقة انتقال حر، لاسيما وإن أحمد مجدى من ناشئين وادى دجلة.

من ناحية اخرى انتهت المباراة الودية التى جمعت فريقى أسوان ووادى دجلة مساء اليوم الأربعاء على أحد الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة الدولى، فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد، بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، حيث سجل هدفى أسوان أسوان كل من محمود صلاح وأحمد صغيرى، وشهد اللقاء حضور اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان للإطمئنان على الفريق.