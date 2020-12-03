شكرا لقرائتكم خبر عن كردى: أرفض وجود لجنة الحكماء بالزمالك والأهلى استحق بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن جلسة الوداع لأمير مرتضي المشرف العام السابق لفريق الزمالك أثرت فى نفوس اللاعبين بشدة، قائلا:"أرفض تواجد لجنة الحكماء بالزمالك لانها من وجهة نظري سيكون هناك تضارب فى القرارات ووجهات النظر مما سيضر بمسيرة النادي ولا أشعر بالإرتياح لبداية عمل اللجنة المؤقتة بالزمالك وأري أنه يجب أن تراجع اللجنة حساباتها بشأن لجنة الحكماء وقراراتها بما يتناسب مع مصلحة القلعة البيضاء".

وأوضح كرم كردي خلال تصريحات تلفزيونية أنه لا يوجد لاعب بمصر يستحق المبالغ الطائلة التى نجدها خلال الفترة الأخيرة فى الأندية قائلا "كل نادي يجب أن يدبر موارده المالية واتحاد الكرة يساعد فقط الأندية وليس دوره إيجاد الموارد للأندية فهو عليه عبء كبير من منتخبات وطنية و بعد رحيلنا عن اتحاد الكرة تركنا عشرات الملايين فى حساب الجبلاية وللأسف الأموال تم صرفها من جانب اللجنة الخماسية".

وأشار كرم كردي أن بطولة دوري أبطال أفريقيا تضاف بالتأكيد إلى محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، قائلا: " لا احد يستطيع الوقوف أمام محمود الخطيب فى انتخابات الاهلي بسبب الإنجازات التي يحققها فى الفترة الحالية ويجب الفصل بين الخطيب كلاعب وعمله الإداري و كرسي رئاسة النادي الأهلي ليس بالعادي فهو عظيم ومن الصعب على اى شخص منافسة الخطيب فى الوقت الحالي".

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أن النادي الأهلي استحق الحصول على بطولة أفريقيا بعد الفوز على الزمالك، قائلا: " الأهلي حصل على بطولة أفريقيا بالأهداف وليس بالأداء والزمالك قدم مستوي مميز للغاية فى المباراة النهائية ولكن لم يحالفه التوفيق و فى النهاية الأهلي يستحق بطولة أفريقيا وهناك مباريات كثيرة الأحمر فاز بالأهداف وليس الزمالك".