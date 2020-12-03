شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس : الزمالك بالنسبالي "وطن" وقبول توصيات من خارج النادي " خيانة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ايمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك ان ما يثار حول تلقيه نصائح من الإعلامي أحمد شوبير بشان صفقات الزمالك أمر عار تماما من الصحة، وقال ايمن يونس في برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك انه لا يوجد عاقل يمكنه ان يصدق ما يقال، فالزمالك بالنسبة لنا وطن ولن نسمح بتدخل احد مهما كان اسمه ونحن نعلم تماما أهمية الفترة الحالية.

وقال أيمن يونس أن المهمة صعبة نظرا لضيق الوقت وبداية موسم جديد ، وما زاد من الأزمة هو خروج الفريق من كأس مصر والخسارة في نهائي افريقيا، مضيفا : حاولنا نخرج اللاعبين من ازمة خسارة نهائي افريقيا نفسيا، ونسعي لهذا خلال الفترة المقبلة.

وصرح ايمن يونس بأن لجنة الكرة دائمة الانعقاد من 10 صباحا يوميا ويتم الاجتماع مع لاعبين واداريين لمعرفة كل كبيرة وصغيرة في الفريق، مشددا علي ان شائعة الاستعانة بأحد الأشخاص من خارج النادي في الصفقات هو أمر يعتبر خيانة.

من جانبه كشف الإعلامي خالد الغندور عن رغبة اشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك في البقاء داخل صفوف الفريق حتي نهاية عقده بعد موسمين، وقال خالد الغندور في برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : جمعتني مكالمة مع بن شرقي لمدة ربع ساعة اكد لي خلالها ان الانباء التي وردت بشأن رحيله عن الزمالك خاطئة.

وأضاف خالد الغندور ان هناك جلسة جمعته مع كريم البلق وكيل اعمال بن شرقي في منزل نادر السيد حارس مرمي الزمالك والأهلي الأسبق، مضيفا ان وكيل بن شرقي اكد لي ان بن شرقي باقي في الزمالك وليس لديه رغبة في الرحيل.

وأكد الغندور ان المكالمة التي جمعته مع بن شرقي اكد الأخير خلالها انه لن يرحل عن الزمالك قائلا : بن شرقي قالي والله ما هامشي من النادي، مضيفا ان اللاعب نفي تماما ان يكون تحدث مع احد في النادي بشأن رحيله لانه لا يفكر في الامر، مشددا علي ان بن شرقي حصل علي كافة مستحقاته ولا يحق له فسخ تعاقده .