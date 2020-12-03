شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل حميد أحداد يوضح موقف اللاعب مع الزمالك وحقيقة العروض الخليجية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عزيز، وكيل حميد أحداد، لاعب فريق الزمالك، أن اللاعب تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية بالسعودية والمغرب وقطر، وبالتحديد من شباب المحمدية المغربى، وأم صلال القطرى، ولكن كل المفاوضات فشلت بسبب عدم وصول رد من إدارة الزمالك على العروض.
وأضاف عزيز، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، أن أم صلال قدم للاعب عرضا 400 ألف دولار مقابل الإعارة، و700 ألف دولار عل البيع النهائي، ولكن إدارة الزمالك لم ترد علينا فى هذه العروض، وما طلت لذلك فشلت كل المفاوضات.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع إدارة الزمالك 5 مرات لحسم موقف اللاعب سواء بالبقاء أو الرحيل، ولكن الإدارة لم تحسم موقفها بشأن استعادة اللاعب أو رحيله عن النادى، وأكد أن أحداد يحب الزمالك ولديه عقد مازال مستمرا، وليس لديه أى أزمة فى اللعب للزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل حميد أحداد يوضح موقف اللاعب مع الزمالك وحقيقة العروض الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.