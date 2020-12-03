شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 2/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء الكثير من الأخبار و الأحداث الهامة ، منها اخطار الكاف بأحقية مشاركة الشحات في السوبر الأفريقى ، و تكثيف المفاوضات لضم سيرينو ، بخلاف انتقال أحمد الشيخ للزمالك بعد الرحيل عن الأهلى .

مفاجأة .. أحمد الشيخ يوقع للزمالك بعد رحيله عن الأهلي

علم الخليج 365 أن أحمد الشيخ لاعب الأهلي الراحل عن الفريق الأحمر وقع على عقود مبدئية للانتقال للزمالك بداية من الموسم الجديد، وذلك رغم اقتراب اللاعب من اللعب لبيراميدز، حيث تلقى الشيخ مكالمة هاتفيه من أحد أعضاء لجنة الكرة الجديدة بالزمالك أكد له الأخير خلالها حاجة الفريق الأبيض لجهوده وتم عرض مبلغ مغري يفوق ما كان سيحصل عليه في بيراميدز.

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم سيرينو

يكثف مسئولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم لضم الأورجوياني جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب افريقي لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد. ويرغب الأهلي في ضم مهاجم سوبر قبل غلق باب القيد يوم 6 ديسمبر الجاري في الوقت الذي يكون ضمه على حساب الأنجولي جيرالدو ، وذلك بعد قيد المغربي بدر بانون علي حساب السنغالي اليو بادجي.

ورفع الأهلي عرضه لضم سيرينو ل٢ مليون دولار في الوقت الذي اشترط صن داونز في بداية المفاوضات الحصول على 4 ملايين دولار للاستغناء عن سيرينو.

تعرف على طبيب الأهلى الجديد بعد استقالة خالد محمود

استعان مسئولو النادى الأهلى بالدكتور أسامة مصطفى لشغل منصب طبيب الفريق خلال الفترة الحالية لتعويض الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الذى رحل مؤخرا عن منصبه بعد التقدم باستقالته عقب تتويج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا.

الكاف يُخطر الأهلي بأحقية الشحات في المشاركة بالسوبر الإفريقي وإيقافه مباراتين

تلقى النادى الأهلي خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك في الـ27 من نوفمبر الماضي، وأكد «كاف» في خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربي.

أزمة صحية لسمير عدلى المدير الإدارى بالأهلى ونقله إلى المستشفى

تعرض سمير عدلي المدير الاداري للنادي الاهلي لأزمة صحية طارئة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تم على إثرها نقله إلى أحد المستشفيات، وتم نقل عدلي إلى أحد المستشفيات من أجل الاطمئنان عليه وعمل الاسعافات اللازمة، ويسعى الجهاز الفني للأهلي للإطمئنان على حالة عدلي خاصة أنه يبذل مجهودا كبيرا في الشق الاداري الخاص بالفريق.

الأهلى يبدأ اتصالات مع كاف للحصول على مكافأة التتويج الأفريقي

بدأ مسئولو النادى الأهلى الاتصالات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من أجل الحصول على مكافأة الفوز بدورى أبطال أفريقيا والتي تبلغ مليونى و500 ألف دولار حيث فاتحت إدارة الأهلى نظيرتها فى الكاف خلال إتصالات هاتفية تمت فى الساعات الماضية للحصول على مكافأة البطولة التى حسمها الأهلى لصالحه للمرة التاسعة فى التاريخ بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف مساء الجمعة الماضى بإستاد القاهرة.

برج العرب يستضيف نهائي كأس مصر بين الأهلى والطلائع

تلقي النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بنقل المباراة النهائية في كأس مصر، المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساء السبت المقبل بين الأهلي وطلائع الجيش إلى استاد الجيش ببرج العرب.