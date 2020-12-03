شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 2/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء الكثير من الأخبار و الأحداث الهامة ، منها اخطار الكاف بأحقية مشاركة الشحات في السوبر الأفريقى ، و تكثيف المفاوضات لضم سيرينو ، بخلاف انتقال أحمد الشيخ للزمالك بعد الرحيل عن الأهلى .
مفاجأة .. أحمد الشيخ يوقع للزمالك بعد رحيله عن الأهلي
علم الخليج 365 أن أحمد الشيخ لاعب الأهلي الراحل عن الفريق الأحمر وقع على عقود مبدئية للانتقال للزمالك بداية من الموسم الجديد، وذلك رغم اقتراب اللاعب من اللعب لبيراميدز، حيث تلقى الشيخ مكالمة هاتفيه من أحد أعضاء لجنة الكرة الجديدة بالزمالك أكد له الأخير خلالها حاجة الفريق الأبيض لجهوده وتم عرض مبلغ مغري يفوق ما كان سيحصل عليه في بيراميدز.
الأهلي يكثف مفاوضاته لضم سيرينو
يكثف مسئولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم لضم الأورجوياني جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب افريقي لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد. ويرغب الأهلي في ضم مهاجم سوبر قبل غلق باب القيد يوم 6 ديسمبر الجاري في الوقت الذي يكون ضمه على حساب الأنجولي جيرالدو ، وذلك بعد قيد المغربي بدر بانون علي حساب السنغالي اليو بادجي.
ورفع الأهلي عرضه لضم سيرينو ل٢ مليون دولار في الوقت الذي اشترط صن داونز في بداية المفاوضات الحصول على 4 ملايين دولار للاستغناء عن سيرينو.
تعرف على طبيب الأهلى الجديد بعد استقالة خالد محمود
استعان مسئولو النادى الأهلى بالدكتور أسامة مصطفى لشغل منصب طبيب الفريق خلال الفترة الحالية لتعويض الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الذى رحل مؤخرا عن منصبه بعد التقدم باستقالته عقب تتويج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا.
الكاف يُخطر الأهلي بأحقية الشحات في المشاركة بالسوبر الإفريقي وإيقافه مباراتين
تلقى النادى الأهلي خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك في الـ27 من نوفمبر الماضي، وأكد «كاف» في خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربي.
أزمة صحية لسمير عدلى المدير الإدارى بالأهلى ونقله إلى المستشفى
تعرض سمير عدلي المدير الاداري للنادي الاهلي لأزمة صحية طارئة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تم على إثرها نقله إلى أحد المستشفيات، وتم نقل عدلي إلى أحد المستشفيات من أجل الاطمئنان عليه وعمل الاسعافات اللازمة، ويسعى الجهاز الفني للأهلي للإطمئنان على حالة عدلي خاصة أنه يبذل مجهودا كبيرا في الشق الاداري الخاص بالفريق.
الأهلى يبدأ اتصالات مع كاف للحصول على مكافأة التتويج الأفريقي
بدأ مسئولو النادى الأهلى الاتصالات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من أجل الحصول على مكافأة الفوز بدورى أبطال أفريقيا والتي تبلغ مليونى و500 ألف دولار حيث فاتحت إدارة الأهلى نظيرتها فى الكاف خلال إتصالات هاتفية تمت فى الساعات الماضية للحصول على مكافأة البطولة التى حسمها الأهلى لصالحه للمرة التاسعة فى التاريخ بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف مساء الجمعة الماضى بإستاد القاهرة.
برج العرب يستضيف نهائي كأس مصر بين الأهلى والطلائع
تلقي النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بنقل المباراة النهائية في كأس مصر، المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساء السبت المقبل بين الأهلي وطلائع الجيش إلى استاد الجيش ببرج العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 2/12/2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.