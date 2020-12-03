شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس : باتشيكو صاحب القرار الأول والأخير فى الصفقات .. وأتمني انتخابات مبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك ان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق هو صاحب الكلمة الاولي والأخيرة في صفقات اللاعبين ، مؤكدا عبر برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : ان اللجنة لن تضم أي لاعب الا بموافقة باتشيكو.

وأضاف يونس ان ما يقال عن رحيل بن شرقي عن الفريق امر عار تماما من الصحة، مشددا علي ان اللجنة تضع في أولوياتها الحفاظ علي قوام الفريق ، واهمها تجديد عقود اللاعبين وفي مقدمتهم فرجاني ساسي ويوسف أوباما.

وشدد ايمن يونس علي انه يتمني ان تقام انتخابات النادي في اسرع وقت لاختيار مجلس منتخب مؤكدا ان الزمالك يستحق مجلس منتخب وليس لجنة معينة.

كما أكد ايمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك ان ما يثار حول تلقيه نصائح من الإعلامي احمد شوبير بشان صفقات الزمالك امر عار تماما من الصحة، وقال ايمن يونس انه لا يوجد عاقل يمكنه ان يصدق ما يقال، فالزمالك بالنسبة لنا وطن ولن نسمح بتدخل احد مهما كان اسمه ونحن نعلم تماما أهمية الفترة الحالية.

وقال ايمن يونس ان المهمة صعبة نظرا لضيق الوقت وبداية موسم جديد ، وما زاد من الازمة هو خروج الفريق من كأس مصر والخسارة في نهائي افريقيا، مضيفا : حاولنا نخرج اللاعبين من ازمة خسارة نهائي افريقيا نفسيا، ونسعي لهذا خلال الفترة المقبلة.

وصرح ايمن يونس بأن لجنة الكرة دائمة الانعقاد من 10 صباحا يوميا ويتم الاجتماع مع لاعبين واداريين لمعرفة كل كبيرة وصغيرة في الفريق، مشددا علي ان شائعة الاستعانة بأحد من خارج النادي في الصفقات هو امر يعتبر خيانة.

من جانبه كشف الإعلامي خالد الغندور عن رغبة اشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك في البقاء داخل صفوف الفريق حتي نهاية عقده بعد موسمين، وقال خالد الغندور في برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : جمعتني مكالمة مع بن شرقي لمدة ربع ساعة اكد لي خلالها ان الانباء التي وردت بشأن رحيله عن الزمالك خاطئة.

وأضاف خالد الغندور ان هناك جلسة جمعته مع كريم البلق وكيل اعمال بن شرقي في منزل نادر السيد حارس مرمي الزمالك والأهلي الأسبق، مضيفا ان وكيل بن شرقي اكد لي ان بن شرقي باقي في الزمالك وليس لديه رغبة في الرحيل.

وأكد الغندور ان المكالمة التي جمعته مع بن شرقي اكد الأخير خلالها انه لن يرحل عن الزمالك قائلا : بن شرقي قالي والله ما هامشي من النادي، مضيفا ان اللاعب نفي تماما ان يكون تحدث مع احد في النادي بشأن رحيله لانه لا يفكر في الامر، مشددا علي ان بن شرقي حصل علي كافة مستحقاته ولا يحق له فسخ تعاقده .