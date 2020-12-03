شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفاوض مع أمير عادل علي المقابل المادي قبل التوقيع رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مصدر داخل نادي الزمالك ان امير عادل الدنماركى صاحب الأصول المصرية والشهير بألكسندر ياكوبسن، اصبح قريبا من ارتداء فانلة الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما اتفق الطرفان علي كافة البنود التحضيرية للعقد ويتبقي فقط الاتفاق علي المقابل المادي لانهاء الصفقة رسميا.

ومن المنتظر ان تحسم لجنة الكرة في الزمالك برئاسة ايمن يونس مصير الصفقة خلال الساعات المقبلة في ظل حاجة الفريق لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

من ناحية أخرى قام الكونغولي كاسونجو مهاجم الزمالك السابق بالتوقيع اليوم علي ورقة المخالصة المالية والتي تفيد بحصوله علي كافة مستحقاته من النادي عقب قرار الزمالك بالاستغناء عن اللاعب ورحيله عن صفوف الفريق لقيد المغربي حميد أحداد العائد من اعارة لنادي الرجاء المغربي.

وأبلغت إدارة الزمالك اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو بالاستغناء عنه عقب مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت في نهائي دوري ابطال افريقيا والتي حسمها الأهلي لصالح بهدفين مقابل هدف.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام احمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق بالحديث مع وكيل اعماله للبحث عن عرض أوروبي يسمح له بالرحيل عن الزمالك في يناير المقبل، حيث اكد المصدر ان احمد سيد زيزو يرغب بشدة في العودة لاوروبا مرة أخرى عقب عودته من البرتغال.

وقدم زيزو مستويات مميزة مع الزمالك علي مدار عام ونصف ، ونجح في الانضمام للمنتخب، ليفكر اللاعب في الرحيل عن الزمالك والعودة مرة أخرى الي أوروبا ، وزادت رغبة اللاعب في الرحيل عقب خسارة الزمالك بطولة دوري ابطال افريقيا والخروج من الدور قبل النهائي لكأس مصر.

في سياق مختلف أصبحت صفقة احمد الشيخ لاعب الأهلي السابق تمثل أول خلاف بين إدارة نادي الزمالك الجديدة بقيادة المستشار أحمد البكرى ولجنة الكرة في النادي برئاسة ايمن يونس، حيث رفضت اللجنة المعينة لادارة الزمالك توصيات لجنة الكرة بالتعاقد مع احمد الشيخ عقب استغناء الأهلي عنه، وذلك بعد دخول لجنة الكرة في مفاوضات مع اللاعب خلال الساعات الماضية.