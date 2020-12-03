شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن لاعب الزمالك ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا ..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع محمد حسن لاعب فبريق الزمالك على عقود انتقاله الى فريق سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا للدورى الممتاز ، و قرر مسئولو الزمالك، الموافقة على رحيل لاعب وسط الفريق، مقابل تقاضي 2.5 مليون جنيه ، بعد استطلاع رأي الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو وقامت إدارة الزمالك بقيد اللاعب من أجل تسويقه بدلا من الاستغناء عن خدماته في صفقة انتقال حر.



استغناء محمد حسن

من ناحية أخرى قام الكونغولي كاسونجو مهاجم الزمالك السابق بالتوقيع اليوم علي ورقة المخالصة المالية والتي تفيد بحصوله علي كافة مستحقاته من النادي عقب قرار الزمالك بالاستغناء عن اللاعب ورحيله عن صفوف الفريق لقيد المغربي حميد أحداد العائد من إعارة لنادي الرجاء المغربي.

وأبلغت إدارة الزمالك اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو بالاستغناء عنه عقب مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت في نهائي دوري ابطال افريقيا والتي حسمها الأهلي لصالح بهدفين مقابل هدف.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام احمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق بالحديث مع وكيل اعماله للبحث عن عرض أوروبي يسمح له بالرحيل عن الزمالك في يناير المقبل، حيث اكد المصدر ان احمد سيد زيزو يرغب بشدة في العودة لاوروبا مرة أخرى عقب عودته من البرتغال.