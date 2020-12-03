وكيل اللاعبين: بوطيب يطالب الزمالك بمستحقات عام ونصف.. وبانون أسهل صفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد محمد عزيز وكيل اللاعب خالد بوطيب مهاجم الزمالك السابق أن موكله يطالب النادي المصري بمستحقات عام ونصف لم يحصل عليها.

وفي تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" قال عزيز :"بوطيب لديه مستحقات كثيرة عن عام ونصف في نادي الزمالك، الموضوع الآن بين المحاميين، والفيفا سيحكم في القضية، وقد يصدر الحكم في فبراير المقبل".

محمد عزيز يعمل أيضاً وكيل لحميد أحداد لاعب الزمالك، وبدر بانون المنتقل حديثاً للاهلي، وعن الأول قال :"الزمالك رفض 5 عروض خارج مصر لشراء أحداد، وبعد عدم الرد على المراسلات بيننا طلبنا تأشيرة وتذكرة للدخول إلى مصر لينتظم اللاعب في تدريبات فريقه".

وعاد حميد أحداد من أجل الاستعداد للمشاركة مع الزمالك في الموسم الجديد أملاً في الحصول على فرصة للمشاركة لم يحصل عليها قبل خروجه للإعارة.

وعن بانون أتم عزيز :"لقد كانت أسهل صفقة رأيتها للاعب، بدر لم يتردد لحظة في اللعب للنادي الأهلي، والمفاوضات استغرقت أيام قليلة".