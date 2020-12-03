طلائع الجيش: لم نتوقع الفوز على الزمالك.. ونتمنى تحقيق بطولة الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، أحمد مهدي، إنهم لم يتوقعوا الفوز على الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وأضاف مهدي، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس:"نتمنى من الله أن يضع الجيل الحالي من اللاعبين النادي في المكانة التي يستحقها، فلم نتوقع الفوز أمام الزمالك ولكن كنا نتمنى بالفوز ولم نتوقع أن نفوز بنتيجة كبيرة ولكن الآن سنخوض نهائي الكأس والسوبر".

وتابع مدير الكرة بنادي طلائع الجيش:"سعداء بالفوز أمام الزمالك ونتمنى من الله تحقيق بطولة، ولا نتحدث مع اللاعبين عن مكافأت استثنائية فمعنا جيل يتمنى تحقيق بطولة وربنا أكرمنا باختيار عناصر محترمة من اللاعبين".

وبسؤال مقدم البرنامج له بقدرتهم على الفوز أمام الأهلي، رد مدير الكرة بنادي طلائع الجيش:"نتحدث عن فريق كبير ولابد أن نحترمه ونكون على قدر كبير من الالتزام أمامه".

وأتم مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، بأنهم سيدخلون في معسكر مغلق قبل مباراة الأهلي بيوم مثلما حدث قبل مباراتهم أمام الزمالك.

وضرب طلائع الجيش موعداً في نهائي بطولة كأس مصر للمرة الأولى وستكون أمام الأهلي بعد فوزه على نظيره الزمالك بثلاثية مقابل هدف.